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Türkiye
İHA 09.01.2024 04:22

Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü duvara çarptı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, önce orta refüje ardından duvara çarparak durabildi. Kazada tırın kabini ezilirken sürücü ve arkadaşı yaralı olarak kurtuldu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü duvara çarptı
[Fotograf: İHA]

Kaza, Dilovası ilçesi D100 İstanbul istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çelik profil yüklü tır, önce orta refüjdeki bariyerlere, sonra duvara çarparak durabildi.

Kaza sebebiyle tırın kabini ezilirken sürücü Niyazi Y. hafif yaralı, arkadaşı ise yara almadan araçtan kendi imkanları ile çıktı.

Durumu gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

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