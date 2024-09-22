Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.09.2024 06:49

Direğe çarpan ticari araç sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde direğe çarptıktan sonra alev alan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Direğe çarpan ticari araç sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]

İzmir Yolu Caddesi'nde hafif ticari aracıyla seyir halinde olan H.E.D, bilinmeyen nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yön levhası direğine çarpıp alev alırken sürücü çarpmanın şiddetiyle yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sürücü ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ETİKETLER
Bursa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Gaziantep’te tur otobüsü devrildi: 20 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:04
Trump, Harris'in 'canlı yayın' önerisini geri çevirdi
06:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de sevgi gösterileriyle karşılandı
00:45
Gaziantep’te tur otobüsü devrildi: 20 yaralı
01:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
00:13
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 43 Filistinli hayatını kaybetti
00:04
Muş'ta yorgun mermi küçük kızı hayattan kopardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı
FOTO FOKUS
Anadolu parsı bir kez daha görüntülendi
Anadolu parsı bir kez daha görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ