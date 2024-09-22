Direğe çarpan ticari araç sürücüsü yaralandı

İzmir Yolu Caddesi'nde hafif ticari aracıyla seyir halinde olan H.E.D, bilinmeyen nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, yön levhası direğine çarpıp alev alırken sürücü çarpmanın şiddetiyle yaralandı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Hafif ticari araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sürücü ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.