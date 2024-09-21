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Türkiye
AA 21.09.2024 22:15

Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı

Çıldır-Aşık Şenlik kara yolu Aşık Şenlik Tüneli yol ayrımında, sürücüleri öğrenilemeyen otomobiller çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir yaralıya AFAD ekibi müdahale etti.

Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı

Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile Çıldır İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çıldır İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan G.Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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