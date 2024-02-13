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Türkiye
AA 13.02.2024 11:53

Dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldüren zanlı gözaltına alındı.

Dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldürdü

Geylani Mahallesi 20. Cadde'deki evde, Cemal Y. (58) ile dini nikahlı eşi Gülhan Korkmaz (50) ve Korkmaz'ın oğlu Kasım Akkurt (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cemal Y, yanındaki tabancayla Korkmaz ve Akkurt'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Korkmaz ve Akkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Anne-oğulun cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri Cemal Y'yi gözaltına aldı.

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