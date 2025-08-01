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Türkiye
AA 01.08.2025 21:45

Din görevlisi, müezzinlik mahfilinden düşen çocuğu havada yakaladı

Çorum'da din görevlisinin müezzinlik mahfilinden düşen çocuğu havada yakalaması, caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gülabibey Mahallesi'ndeki Kışla Camii'nde görevli imam Mustafa Uysal, müezzinlik mahfilinde namaz kıldığı sırada arkadaşının çocuğunun düştüğünü fark etti.

Namazı bırakarak düşen çocuğu havada bacağından yakalayan Uysal, çocuğun yaralanmasını engelledi. Uysal, küçük çocuğu başka bir yere götürdükten sonra tekrar namazını kıldı. Uysal'ın düşen çocuğu yakalaması, caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Uysal, namaz sırasında düşmekte olduğunu görünce çocuğu bir anlık refleksle bacağından yakaladığını söyledi.

Çocuğun bir imam arkadaşının oğlu olduğunu belirten Uysal, "Namazda cemaatten bir vatandaş beni ön tarafa davet etti ancak kalbi bir duygu ile namazı müezzinlik mahfilinde kılacağımı söyledim. Namaza durunca çocuk yanımıza geldi. Tam secdeye gittiğim anda çocuğun ayağının yerden kalktığını hissettim. Ani bir refleksle Rabb'imizin yardımı ile kurtarmış olduk." dedi.

Uysal, insanların bazen, "İbadet mi önce gelir can kurtarmak mı? O esnada namaz bozulur mu?" şeklinde düşünebildiğini anlatarak, "Bir kişi zarara uğrayacaksa o esnada namazı bozup müdahale etmek, o kişiyi kurtarmak lazım." ifadesini kullandı.

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