Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir. 2019 yerel seçiminde başkanlığa seçildi. Türkiye onu öğrencilere kırtasiye yardımı ve burs için makam aracını satmasıyla tanıdı.

Şayir'in, eğitime desteğe bununla sınırlı kalmadı. Dilovası’nda bu kez öğrencilere ücretsiz otobüs uygulaması başlattı.

Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Şayir, "Daha güzel yarınlar için eğitime çok büyük önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar belediyelerin görevi olmasa bile. Biz bu işin içindeyiz. Olmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Yeni uygulama ile öğrenciler her sabah duraklardan alınıyor, okul bittikten sonra da alındıkları yere bırakılıyor.

Öğrenciler gibi veliler de bu uygulamadan memnun..

Dilovası Belediye Başkanı, bölgedeki iş adamlarına da çağrı yaparak ihtiyaç sahibi çok sayıda öğrencinin burs almasını sağlamıştı.

Haber: Ümit Ülker