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Türkiye
İHA 16.03.2024 23:32

Didim'de 2 şüpheli uyuşturucudan tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim'de 2 şüpheli uyuşturucudan tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şüpheliden 7,20 gram esrar ele geçirildi. 3 şüpheli uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılıp serbest bırakılırken, bir diğer çalışma çerçevesinde gözaltına alınan U.S. ve A.N.K. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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