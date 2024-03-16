Didim'de 2 şüpheli uyuşturucudan tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şüpheliden 7,20 gram esrar ele geçirildi. 3 şüpheli uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılıp serbest bırakılırken, bir diğer çalışma çerçevesinde gözaltına alınan U.S. ve A.N.K. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.