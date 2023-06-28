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Türkiye
DHA 28.06.2023 01:36

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde takla atan traktörün altında kalan sürücüsü Yusuf Sönmez, hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, ilçenin kırsalındaki Kayageçit Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Yusuf Sönmez, tarlada traktör ile çalışırken birden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör takla atarken, sürücü Sönmez de aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yusuf Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yusuf Sönmez'in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

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