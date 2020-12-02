Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen tırdaki 20 ton fındık yola saçıldı
[Fotoğraf: AA ]
Düzce D-100 karayolunda fındık yüklü tırın devrilmesi sonucu 20 ton fındık yola yayıldı.
Nejdet Acar idaresindeki fındık yüklü tır, D-100 karayolu Ankara istikameti Cumayeri kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası ağır yaralanan sürücü Acar, olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan tırda yüklü olan 20 ton tane fındık yola saçıldı. Yola dökülene fındık ve devrilen araç nedeniyle yolun Ankara yönü trafiğe kapatıldı.
Polis ekipleri yolu kullanan sürücüleri Cumayeri ilçesine yönlendirerek farklı bir güzergahtan ulaşımı sağlamaya çalışıyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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