Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'daki fabrika yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA ]
Trabzon'da soğuk hava deposu imalatı yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beşikdüzü ilçesindeki Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Beşikdüzü ve Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.
Soğuk hava deposu imalatı yapılan fabrikada maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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