Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 03:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dereye devrilen araçtakileri AFAD ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da köprüden dereye devrilen hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı.
Süleyman D'nin kullandığı hafif ticari araç Erzincan-Tatlısu köy yolunda köprüden dereye devrildi.
Çevredekiler, araçta sıkışan yaralıları çıkaramayınca durumu jandarma, İl Affet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipleri araçta sıkışan sürücü ile yanındaki eşi Gülnaz D'yi yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kurtardı.
Yaralılar ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Erzincan
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