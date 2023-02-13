Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye tek yürek oldu, yardım seferberliği başladı.

Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan çadırlarda da yardım toplanmaya başladı. Toplanan yardımlar arasında yer alan berenin içinden nakit para ve bir not çıktı.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2-E sınıfı öğrencisi Hira'nın notunda şu sözler yer aldı:

"Sevgili depremzede kardeşim. Ben Aydın'dan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2-E sınıfından Hira. Sizin için her gün dua ediyorum. Sizler için çok üzülüyorum. Bu bereyi de annem sizler için ördü. Bu bereyi giyip, üşüme olur mu? Bu da benim harçlığım. Az biliyorum ama benim de katkım olsun istedim. Babam sizler için daha fazlasını gönderdi. Kardeşim de sizler için kendi battaniyesini gönderdi. İnşallah bu günleri de beraber atlatırız. 6 Şubat'tan sonra hayat durdu. Okula gitmiyoruz. Bu yüzden harçlığım az ama bütün dualarım sizlerle. Haberlerden sizlere ne kadar çok yardım yapıldığını izliyorum ve çok seviniyorum. İnan bizim ülkemiz çok güçlü."