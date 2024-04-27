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Türkiye
AA 27.04.2024 12:24

Depremzedeler yeni konutlarında oturmaya başladı

Hatay'ın Payas ilçesinde, depremlerde evini kaybeden afetzedeler, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutlarına yerleşmeye başladı.

Depremzedeler yeni konutlarında oturmaya başladı
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Payas'ta evlerini kaybeden afetzedeler için TOKİ tarafından inşası süren konutlar yükselmeye devam ediyor.

Çağlalık Mahallesi'nde 6 Mart'ta temeli atılan 28 bloku 2+1, 7 bloku ise 3+1 olacak şekilde 821 konuttan yapımı tamamlananlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Evinin anahtarını alan depremzedeler, yeni konutlarında oturmaya başladı.

Depremzede Bestami Gülerdem, TOKİ tarafından yaptırılan yeni evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Depremzedeler yeni konutlarında oturmaya başladı

Yeni konutunda eşi ve çocuklarıyla huzur bulduğunu anlatan Gülerdem, güvenilir eve yerleştiği için psikolojik olarak rahatladığını belirtti.

Konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Gülerdem, şöyle konuştu:

"Şimdi çok rahatız. Allah razı olsun herkesten, eşim ve çocuklarımla 5 kişi burada yaşıyoruz. Çok şükür evimiz de 2+1 yetiyor bize. Çok mutluyum. Cumhurbaşkanı'mızdan ve çalışan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Evimizi 1 sene içerisinde tamamlayıp teslim etti. Hepsinden Allah razı olsun."

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Depremde üç katlı evini kaybeden 3 çocuk babası Tarkan Çolak da (54) yeni yuvasına 15 gün önce taşındığını belirtti.

Afetin ardından ailesiyle konteynerde kaldığını anlatan Çolak, kısa sürede yeni konutlarının yapıldığını söyledi.

Ailesiyle gönül rahatlığıyla yeni yuvasında uyuyabildiğini ifade eden Çolak, şöyle konuştu:

"Elhamdülillah rahat ve güvenli yatıyoruz. Burası dağa yakın olduğu için mis gibi havası var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devletin dirayeti çok önemliydi ve devlet burada gücünü gösterdi. Hükümetten ve bütün devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Rabbim herkese daha iyisini nasip eylesin. Allah bir daha böyle bir acı bu millete yaşatmasın. Elhamdülillah evimiz çok güzel. Allah devlete ve millete zeval vermesin."

Depremin ardından 2 çocuğuyla önce çadır, ardından konteynerde kaldığını anlatan Hatice Yücel de TOKİ tarafından yapılan konutuna yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yeni evine yaklaşık bir hafta önce geçtiğini belirten Yücel, "Çok şükür, böyle bir ev nasip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Evimize geçeli bir hafta oldu. Alışmaya çalışıyorum. İnşallah bu evde mutlu, huzurlu olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

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