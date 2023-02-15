Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremzedeler için toplanan yardımları satan tır şoförü tutuklandı
Ankara'da depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini marketlere sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'dan deprem bölgelerine gönderilen gıda içerikli insanı yardım malzemelerini kentteki bazı marketlerde satıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınan tır şoförü Y.Ö'nün işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarfaından "güveni kötüye kullanma" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Deprem
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