Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 67 şüphelinin depreme yönelik sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler hakkında, "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Paylaşımlara yönelik incelenmeler sürüyor.