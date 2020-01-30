Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 67 şüpheliye soruşturma
Haber Giriş:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ depremiyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 67 kişi hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 67 şüphelinin depreme yönelik sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunduğu tespit edildi.
Şüpheliler hakkında, "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Paylaşımlara yönelik incelenmeler sürüyor.
Etiketler: son dakika Elazığ depremi depremSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 13:52