Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremle ilgili provokasyon yapan 54 hesap yöneticisi tespit edildi
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Diyarbakır'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 54 hesap yöneticisi belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siper suçların önlenmesine yönelik 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.
Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 54 hesap yöneticisi tespit edilerek, ilgili birimlere gönderildi.
Etiketler: Diyarbakır Deprem
Son Haberler
- 16:03
- 16:01
- 16:07
- 15:34
- 15:29
Sıradaki Haber
Depremler Adıyaman-Çelikhan yolunda çökmeye yol açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz