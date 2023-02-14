Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kara Havacılık Komutanlığında görevli Kara Pilot Yüzbaşı Merve Nergiz ve eşi Kara Pilot Yüzbaşı Kenan Nergiz, depremden sağ kurtularak çocuklarını Ankara'ya gönderdiler ve hemen görevlerine döndüler.

Her iki pilot da depremin ilk anından bu yana durmaksızın Malatya'da ve Adana'da depremzedelere yardımları ulaştırmaya, yaralıları tahliye etmeye devam ettiler.

"Milletimiz için kendi derdini hiçe sayan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız."

Her iki pilotumuz depremin ilk anından bu yana durmaksızın Malatya’da ve Adana’da vatandaşlarımıza yardımları ulaştırmaya, yaralıları tahliye etmeye devam ediyor. Milletimiz için kendi derdini hiçe sayan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2023

Kara Pilot Yüzbaşı Merve Nergiz de Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı Meydan Harekat Taburunda arama kurtarma pilotu olarak görev yaptığını belirtti.

"Öncelikle tüm milletimizin başı sağ olsun. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. TSK olarak canla başla, tüm gücümüzle afet bölgesinde görev yapıyoruz. Bu büyük depreme, ben Hatay Serinyol Hava Görev Komutanlığında görevde, eşim ve çocuklarım ise Malatya Yeşilyurt'ta evimizde yakalanıp sağ olarak kurtulduk. Bizler asker olarak yetiştirildik ve görev önceliğimizdir. İşte tam bu yüzden sadece telefonla çocuklarımın, ailemin iyi olduğunu öğrenerek eşim ve ailemizin koordinesi ile çocuklarımızı derhal Ankara'ya gönderdik. Müteakiben ilk günden itibaren eşim Kara Yüzbaşı Kenan Nergiz Malatya bölgesinde, ben ve ekibim ise Adana'da diğer silah arkadaşlarımla beraber görev yapmaya ve vatandaşlarımızın tahliyesine, onlara yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmaya devam ediyor. Bizimle beraber aynı durumda olan birçok ailenin olduğunun farkındayız. Devletimizin sivil, asker her bir ferdi olarak durmadan, yorulmadan görev yapmaya devam edeceğiz."