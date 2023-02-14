Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus arama kurtarma ekibi Türkiye'deki enkazda 150 bin dolar buldu
[Fotograf: AA]
Rus arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki enkaz çalışmalarında bulduğu 150 bin doları polise teslim etti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus arama kurtarma ekibinin Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Ekip, çalışmalar yürüttüğü enkazda, içinde 100 dolarlık çok sayıda banknotun yer aldığı bir kap buldu. 150 bin doları bulan para polise teslim edildi.
Etiketler: Deprem
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