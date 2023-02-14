Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus arama kurtarma ekibinin Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Ekip, çalışmalar yürüttüğü enkazda, içinde 100 dolarlık çok sayıda banknotun yer aldığı bir kap buldu. 150 bin doları bulan para polise teslim edildi.