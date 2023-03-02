Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesine havadan yardımlar sürüyor
[Fotograf: AA]
Malatya'da depremden etkilenen kırsal mahallelere, helikopterlerle 84 bin 170 kilogram yardım malzemesi ulaştırıldı.
"Asrın felaketinin" ardından çok sayıda binanın hasar gördüğü Doğanşehir, Akçadağ ve Pütürge ilçelerine ekiplerin yardımları aralıksız devam ediyor.
Yardım malzemeleri, daha hızlı götürülmesi amacıyla askeri helikopterlerle taşınıyor.
[Fotoğraf: AA]
Helikopterle 9 Şubat-2 Mart tarihleri arasında 84 bin 170 kilogram yardım malzemesi taşınırken 634 çadır da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
125 sorti gerçekleştiren helikopterler, ilçe merkezlerine uzak mahallelere de yardımları götürdü.
[Fotoğraf: AA]
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