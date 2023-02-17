Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem anı telsiz konuşmalarına yansıdı
[Fotograf: AA]
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Gaziantep'te polislerin depremden sonra insanları açık alanlara yönlendirme ve mağdurları kurtarma çabası dikkati çekti.
Pazarcık'ta 6 Şubat, saat 04.17'de yaşanan 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin etkilediği Gaziantep kent merkezinde binaların yıkılması, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin telsiz konuşmalarına yansıdı.
Depremin yaşandığı saatte görevde olan ve şehirdeki yıkıma ilişkin polis merkezine bilgi veren ekiplerin anonslarında, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgelerine sevki için harcadığı çaba yer aldı.
Telsizdeki diyaloglar sırasında haber merkezinin polis ekiplerini sakinleştirme ve çevredeki vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirme gayreti dikkati çekti.
Etiketler: Deprem
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