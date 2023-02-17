Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 14:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afşin'de deprem anı KGYS kameralarında
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7'lik ilk depremin ardından saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin Afşin ilçesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 6 Şubat'ta saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem anı, Afşin ilçesindeki KGYS kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, saat 04.17'de Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ilk depremin ardından ikinci sarsıntıyla birlikte binaların yıkılması ve yaşanan panik yer alıyor.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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