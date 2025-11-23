Parçalı Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.11.2025 22:33

Denizli'de yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 1'i ağır 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

Denizli'de yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde A.A. idaresindeki Denizli'den İstanbul'a giden otobüs, Denizli-Çivril kara yolu döner kavşakta O.Y.'nin kullandığı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs yol üzerindeki yön levhasını devirip refüje çıktı, sürüklenen minibüs de bir süre sonra refüjde durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüste sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan 10 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.

39 yolcunun bulunduğu otobüsün sürücüsü A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Denizli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:04
Gürcistan'da yol inşaatında toprak kayması sonucu 4 işçi öldü
22:41
İzmir'de çöp depolama alanında yangın çıktı
22:32
Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
21:35
Hatay'da dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı
20:12
KOBİ’lere finansman destekleri sürüyor
20:49
Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi 14 ülkeye canlı test atışlarıyla tanıtıldı
97 yaşındaki Hanife teyze 30 yıldır günlük tutuyor
97 yaşındaki Hanife teyze 30 yıldır günlük tutuyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı
İstanbul'da sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ