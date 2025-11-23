Parçalı Bulutlu 11.5ºC Ankara
AA 23.11.2025 22:23

Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Necip G. yönetimindeki otomobil ile İrfan Ç'nin kullandığı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolunun Atçalı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Hülya Ç. ve Rahim Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Samsun istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Çorum Trafik Kazası
