Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 18:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de yangın çıkarmaya çalışan şüpheli gözaltında
Denizli'de, boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Mahallesi'nde, boş bir arazide çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Açıklamada, "Bu kapsamda yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli H.E.B. gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" ifadesi kullanıldı.
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