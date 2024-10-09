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Türkiye
AA 09.10.2024 08:38

Denizli'de otomobil traktör römorküne çarptı: 1 ölü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin traktörün römorküne çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de otomobil traktör römorküne çarptı: 1 ölü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Murat K. yönetimindeki otomobil, Gümüş Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Hüseyin K.'nin kullandığı traktörün römorkuna çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumundaki Eralp Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat K., müdahalenin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Hüseyin K., ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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