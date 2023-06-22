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Türkiye
İHA 22.06.2023 07:40

Denizli'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarparak takla attığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Denizli’den Muğla istikametine seyir halinde olan Harun Afacan idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Orta refüjdeki demir bariyerleri yıkarak takla atan araç, metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölge sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Harun Afacan ile araçta bulunan kızı Suzan Merve Afacan yaralanırken, eşi Köfer Afacan ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavisi süren yaralılardan Suzan Merve Afacan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğin kontrollü olarak sağlandığı Denizli-Muğla kara yolu, hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü
 

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Trafik Kazası Denizli
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