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Türkiye
TRT Haber 22.06.2023 06:00

Karadeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de Kastamonu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Karadeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de saat 05.42'de, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 6,38 kilometre derinlikte meydana geldi.

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