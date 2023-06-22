Karadeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de saat 05.42'de, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 6,38 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 22, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Karadeniz - [173.08 km] Doğanyurt (Kastamonu)
Tarih:2023-06-22
Saat:05:42:31 TSİ
Enlem:43.57 N
Boylam:33.415 E
Derinlik:6.38 km
Detay:https://t.co/c5BbRwd1eL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi