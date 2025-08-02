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Türkiye
İHA 02.08.2025 22:26

Denizli'de otobüsün üzerine ağaç devrildi

Denizli'de sağanak yağış ve fırtına sonucunda belediye otobüsünün üzerine ağaç devrildi. Otobüsün içindeki panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Denizli'de saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış ve fırtına ile birlikte Merkezefendi ve Pamukkale ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal mahallerde su baskınları yaşandı.

Fırtınadan dolayı bazı noktalarda ağaçlar devrildi

Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında yolcu indirme ve bindirme yapmak üzere durakta duran belediye otobüsünün üzerine ağaç düştü. Otobüsün içinde panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı.

Kazada,yaralanan olmazken ağaç devrilmesi sonucunda otobüste hafif maddi hasar meydana geldi.

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Denizli'de otobüsün üzerine ağaç devrildi
Denizli'de otobüsün üzerine ağaç devrildi
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