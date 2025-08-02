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Türkiye
AA-İHA 02.08.2025 20:29

Denizli'de alt geçitleri su bastı, onlarca araç mahsur kaldı

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle yollar dereye döndü, alt geçitleri su bastı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sağanak sonucu YSE ve Fatih alt geçitleri suyla doldu. Alt geçitte mahsur kalan araçların içindekiler çevredekilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı.

Yaklaşık 1 saat süreyle trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kaldırımdaki ağaç hareket halindeki belediye otobüsünün üzerine devrildi.

Yaralananın olmadığı olayda araçta hasar oluştu.

Topraklık Mahallesi'nde rögarın taşması sonucu yolda su birikintisi oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri, su basan bölgelerde çalışma başlattı.

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Denizli Sağanak
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Denizli'de alt geçitleri su bastı, onlarca araç mahsur kaldı
Denizli'de alt geçitleri su bastı, onlarca araç mahsur kaldı
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