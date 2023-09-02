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Türkiye
AA 02.09.2023 22:35

Denizli'de otobüs kazası: 3 ölü, 45 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde biri otobüs 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Denizli'de otobüs kazası: 3 ölü, 45 yaralı
[Fotograf: AA]

Muğla'dan Afyonkarahisar'a giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen otobüs, Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'nde bir minibüs ve hafif ticari araca çarptı.

Otobüs, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yattı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Ekipler, hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, araçlardaki 45 kişi de yaralandı.

Denizli'de otobüs kazası: 3 ölü, 45 yaralı

İtfaiye ekipleri, otobüste sıkışan bazı yaralıları bulundukları yerden çıkartarak ambulanslara sevk etti.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri kimlik tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Olay nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan kara yolu kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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