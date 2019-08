Merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan ve 8 Ağustos Perşembe günü saat 14.25'te meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların yaraları AFAD ve Türk Kızılay ekipleri tarafından sarılmaya çalışılıyor.

Bozkurt Stadı ve bazı evlerin yanında kurulan çadırlarda yaşamını sürdüren vatandaşlara Türk Kızılay ve AFAD ekipleri tarafından yemek dağıtımı devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yarın Kurban Bayramı namazı tedbir amaçlı olarak Bozkurt Hükümet Konağı'nın hemen arkasında bulunan mesirelik alanda kılınacak.

"Yine de akraba ziyaretlerimizi yapacağız"

Depreme annesinin evinde yakalanan 55 yaşındaki Hüdai Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk sarsıntıda annesini alarak dışarıya çıktığını söyledi.

Daha sonra hemen ailesine telefonla ulaştığını belirten Demirel, "Deprem çok şiddetli geldik. Üzerimize evimizin sıvaları dökülmeye başladı. Evimiz oturulamaz hale geldi. Devletimiz bizi çadıra yerleştirdi. Onlardan Allah razı olsun. Memnunuz. Can kaybı yaşanmadı ve ona şükür ediyoruz. Bayrama hiçbir hazırlık yapamadık. Yine de akrabalarımıza ziyaretlerimizi yapacağız." diye konuştu.

Demirel'in kızı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Hatice Demirel ise üçüncü kattaki evlerinde depreme yakalandığını belirterek, şunları söyledi:

"İlk önce sarsıntı hissettik. Çok kısa ve şiddetli bir sarsıntı yaşadık. Böyle yeri yerinden oynattı diyebilirim. Evimizde hasar var. Yıkılacağını söyledikleri için çadıra yerleştirildik. İçerisi güzel ve eşyalarımız getirdik. En azından korunaklı. Deprem anında çok korktuk ve kendimizi hemen dışarı attık. Okula başlayana kadar aileme destek olmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

"Eşim ve çocuklarım sağ olduğu sürece her gün bayram"

Anne Fatma Demirel de depreme iki çocuğuyla yakalandığını anlatarak, "2 gündür çadırda kalıyoruz. Bizim için canımızın sağlığı önemli. Devletimizden Allah razı olsun, her zaman arkamızdalar. Ailemin sağlığı her şeyimden değerli. Eşim ve çocuklarım sağ olduğu sürece benim içim her gün bayram." ifadesini kullandı.

13 yaşındaki Metehan Özalp ise evde oturduğu sırada sarsılmaya başladığını ve korktuğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bir anda büyük sallantı geldi. Korkuyla kendimi dışarıya attım. Akşama kadar dışarıda bekledik. Allah çadırlarda kalan ve evleri hasar gören arkadaşlarımın yardımcısı olsun. Çok kötü bir duygu. İnsanın içi kararıyor arkadaşlarının dışarıda kaldığını görünce. Onlara psikolojik olarak destek olmaya çalışıyorum. Bu bayram çocuklar için buruk geçecek."

