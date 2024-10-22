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Türkiye
AA 22.10.2024 07:26

Denizli'de babasının ve kardeşinin bulunduğu evi yakıp kaçtı

Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir evde yangın çıktı. Baba ve oğlu hayatını kaybederken yangını çıkardığı iddia edilen ailenin diğer oğlu gözaltına alındı.

Denizli'de babasının ve kardeşinin bulunduğu evi yakıp kaçtı

Aydoğdu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde tek katlı bir evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Süleyman P. ve oğlu Muhammet P'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

Olayla ilgili ailenin diğer oğlu 28 yaşındaki K.P. ilçe merkezinde gözaltına alındı. K.P'nin ifadesinde babası ve ağabeyinden para istediğini, olayda bıçak ya da silah kullanıp kullanmadığını hatırlamadığını, parayı alamadığı için evi kundaklayıp kaçtığını söylediği öğrenildi.​​​​​​​

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