Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 01:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli’de 3,6 büyüklüğünde deprem
Denizli’de merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 00.23’de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem, kent merkezindeki bir çok noktada hissedildi.
Şiddetli bir gürültünün duyulduğu depremde, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.
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