Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 11 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında bir eve baskın düzenledi.
Yapılan aramada 11 kilo 200 gram esrar, 18 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, ruhsatsız ev tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Denizli Uyuşturucu
Son Haberler
- 00:34
- 00:12
- 23:48
- 23:34
- 00:21
Sıradaki Haber
Mahyalar asılmaya başlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz