Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 22:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da sanayi sitesinde yangın
İstanbul'da bir sanayi sitesinde bulunan iki katlı iş yerinde yangın çıktı. Korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Akşam saatlerinde Başakşehir İkitelli Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, kamyonet kasası imal edilen iki katlı iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangını müdahale etti.
Yangın esnasında dükkan içerisinde bulunan iki araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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