Akşam saatlerinde Başakşehir İkitelli Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, kamyonet kasası imal edilen iki katlı iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangını müdahale etti.

Yangın esnasında dükkan içerisinde bulunan iki araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.