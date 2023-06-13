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Türkiye
TRT Haber 13.06.2023 19:13

Denizli-Afyonkarahisar yolunda heyelan araçları yuttu

Denizli-Afyonkarahisar yolunda meydana gelen heyelanda 2 araç toprak altında kaldı. 1 kişinin öldüğü olayda 1 kişi de yaralandı.

Denizli-Afyonkarahisar yolunda heyelan araçları yuttu
[Fotograf: TRT Haber]

Meteoroloji'nin dün uyarısını yaptığı şiddetli yağış, Denizli - Afyonkarahisar karayolunun Sarıkavak mevkiinde sel baskınına neden oldu. Selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan araçları yuttu.

Sel ve toprak kayması nedeniyle Denizli'nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yol tamamen trafiğe kapandı.

Her iki yöne de kilometrelerde araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, çamura gömülü halde bulunan araçların kurtarılması için mücadele veriliyor.

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