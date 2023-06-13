Su baskını yaşanan DOB ek binası temizleniyor

Ankara'da pazar günü yaşanan sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında su baskınları meydana gelmiş, göle dönen yollarda araçlar mahsur kalmıştı.

Ulus'ta bulunan DOB ek binasının bodrum katını da su basmış, bazı eşyaların su üzerinde sürüklendiği görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

DOB yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaşanan su baskınının ardından suyun tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarına başlandı.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan'ın yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda, bodrum katta bulunan bazı eserlerin fotokopileriyle Modern Dans Topluluğu stüdyosunun zarar gördüğü belirlendi.

Eserlerin orijinallerinin özel dolaplarda tutulduğu ve kurum arşivinden tamamen yok olan bir eser bulunmadığı öğrenildi.

Ayrıca su baskınında zarar gören 4 eserin kostümleri de temizlenerek kurumaya bırakıldı.

Suyun tahliyesinin tamamlandığı binanın temizliği için görevliler çalışmalarını sürdürüyor.