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Türkiye
AA 18.01.2025 16:21

Denizlerden 5 yılda 245 bin ton çöp temizlendi

Sıfır Atık Mavi Hareketi ile 5 yılda denizlerden 245 bin ton deniz çöpü toplandı.

Denizlerden 5 yılda 245 bin ton çöp temizlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, deniz çöplerinin önlenmesi için hayata geçirilen Sıfır Atık Mavi Hareketi'nin "Birinci 5 Yıllık İl Eylem Planları" tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 10 Haziran 2019'da başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, 5 yılda denizlerden 20 bin 500 kamyonu doldurabilecek kapasitede 245 bin ton deniz çöpü toplandı.

Denizlerden 5 yılda 245 bin ton çöp temizlendi

Bakanlık, çöp oluşumunu kaynağında önlemek için bölgelere özgü tedbirler alarak kıyı, deniz yüzeyi ve deniz dibindeki çöplerin temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal düzeyde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları da yaygınlaştırılıyor.

"Deniz çöpleriyle mücadele daha da kapsamlı hale gelecek"

Geçen yıl, doğada uzun süre kaybolmayan maddelerden oluşan ve deniz ekosistemine zarar veren atıkların temizlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Sıfır Atık Mavi Hareketi ve Birinci 5 Yıllık İl Eylem Planları sonucunda denizlerden 245 bin ton çöp temizlendi. Yani denizler 20 bin 500 kamyon dolusu çöpten kurtarıldı. Bu çöpler uygun bertaraf yöntemleriyle çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetildi. 2024 yılında ise denizlerden 25 bin 480 ton deniz çöpü toplandı. 2025 yılı itibarıyla İkinci 5 Yıllık Deniz Çöpleri İl Eylem Planları yürürlüğe girdi. Bu planlarla deniz çöpleriyle mücadele daha da kapsamlı hale gelecek."

Denizlerden 5 yılda 245 bin ton çöp temizlendi

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