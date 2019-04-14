"Vira Bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan Egeli balıkçılar, av yasağına günler kala sezonu bereketli kapatmanın sevincini yaşıyor.

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan yaptığı açıklamada Ege'de irili ufaklı bin 710 teknenin bulunduğunu, bunların 1 Eylül'de halat çözerek denize açıldığını söyledi.

Bir önceki sezonda Türkiye genelinin aksine Egeli balıkçıların iyi dönem geçirdiğini anlatan Çakan, bu yıl ise sezonun iyi başladığını, son aylarda hava koşulları nedeniyle yeterli av yapılamadığını belirtti.

"Bu sezon balıkta Türkiye'ye Ege baktı"

Çakan, sezonun başından yeni yıla kadar Türk balıkçıları açısından çok verimli geçtiğini, palamut ve hamsi bolluğunun olduğunu ifade ederek, "İzmir Su Ürünleri Hali'ne giren balık miktarına baktığımızda geçen yıl bütün sezon avladığımız balık 50 bin tondu. Bu sezon ise yılbaşına kadar yaptığımız avla 50 bin tona ulaştık. Yılbaşından sezon sonuna kadar 2 bin ton balık avcılığı oldu. Hava koşulları müsaade etseydi biz geçen yılı ikiye katlardık ve halkımıza balığı daha ucuza yedirebilirdik ama buna da şükür." dedi.

Ege Denizi'nden avlanan sübye, ahtapot, kalamar ve hamsinin Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya da ihraç edildiğini aktaran Çakan, Türkiye'de ise her noktaya balık gönderdiklerini söyledi.

Çakan, balık fiyatlarının hava şartlarına göre iniş ve çıkışları olduğunu anlatarak, "Bu sene yılbaşına kadar palamut sonra da hamsi oldu. Ege'de sardalya, kolyoz, istavrit, hamsi bol miktarda çıktı. Bu sezon balıkta tüm Türkiye'ye Ege baktı diyebiliriz." dedi.

Karadeniz'de balık sezonu bereketli bitiyor

Karadenizli balıkçılar da, 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek başladıkları av sezonuna bereketli kapatmanın sevincini yaşıyor.

Sezonu açtıkları palamut avıyla yüzü gülen balıkçıların, bol miktarda avladığı balık, tezgahları ve vatandaşın sofrasını şenlendirdi.

Hamside ise palamut kadar olmasa da avcılık iyi geçti. Batı bölgelerden Hopa'ya kadar hamsinin peşinden giden balıkçı tekneleri, yurt dışında da hamsi avladı.

Balıkçılar, hamsinin ardından bol miktarda istavrit avı gerçekleştirdi.

Kıyı balıkçıları balık avına devam edecek

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir ise sezonun genel olarak iyi geçtiğini belirterek, "Bu sene 'Balık tutamadım, para kazanamadım' diyen yoktur tahminimce. Bu sezon tayfaların da yüzü güldü, balıkçıların da yüzü güldü, genel durum iyiydi." diye konuştu.

Kıyı balıkçılarının bundan sonraki dönemde tezgahlara balık sağlamaya devam edeceğini kaydeden Aydemir, "Nisan sonundan haziran ayına kadar barbunya avlanacak, yine mezgit ve istavrit olacak. Mezgit biraz zayıf görünüyor ama iyi olur inşallah. Ramazanda vatandaş istavrit veya mezgit tüketecek. Kıyı balıkçıları vatandaşın sofrasını balıksız bırakmayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA