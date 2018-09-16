Denize bu kez temizlik için dalış yaptılar

Uluslararası Kıyı Temizliği kampanyası kapsamında dalgıçlar, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denizde temizlik yaptı.

Değirmendere Çınarlık sahilinde Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, TSSF Çevre Kurulu üyesi Mehtap Akbaş Çiftçi ile Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) ve Vatoz Dalış Merkezi üyesi dalgıçlar, denizden şişe, teneke kutu, ambalaj atığı, poşet, motosiklet lastiği gibi atıklar çıkardı.

Etkinlik, denizden çıkarılanların farkındalık oluşturabilmek amacıyla sahilde sergilenmesiyle sona erdi.

Denizden çıkanları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Denizler hayatın kaynağı"

Ceylan, The Ocean Conservancy (Okyanus Koruma) tarafından başlatılan Uluslararası Kıyı Temizliği kampanyası kapsamında Değirmendere Çınarlık sahilinde temizlik yaptıklarını belirterek, DESSAT ile planladıkları etkinliği tüm dalıcılara duyurduklarını söyledi.

Sportif dalış yapanların çevreye son derece duyarlı olduğunu vurgulayan Ceylan, şöyle konuştu:

"Aslında her zaman yaptığımız şeyi bugüne özel bir farkındalık oluşturmak için tekrar yapmış olduk. Su altında, oraya ait olmayan, insanların bıraktığı pislikleri, çöpleri toplamaya çalıştık. Bunun bir güne özgü yapılmasının çok doğru olduğu inancında değilim, her gün yapılması, hatta hiçbir şey bırakılmaması lazım. Bu sessiz dünyanın sesi olmaya devam edeceğiz.

Karadaki bazı kişiler her türlü çöpünü denize atıyor ama denizden de balık bekliyor, oysa ki soluduğumuz havadaki oksijenin yüzde 70'i denizlerden geliyor. Denizler hayatın kaynağı, var olma nedeni. Dilerim ki bu görüntüler etkileyici olur ve denize bir şey bırakma konusunda caydırıcı olur. Bu bilinci yaymamız gerekiyor."

"Halkımız artık daha duyarlı"

DESSAT Başkanı ve TSSF Eğitmeni Murat Kulakaç da deniz temizliği faaliyetlerini 2005 yılında başlattıklarını belirterek, geçmişte çok kirli olan deniz dibinin her geçen yıl daha temiz hale geldiğini bildirdi.

Değirmendere'de gerçekleştirdikleri dalışlar ve bu tür etkinliklerle çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturduklarına inandığını dile getiren Kulakaç, "Halkımız artık daha duyarlı. İnsanları eğitirsek bu konuda daha dikkatli oluyorlar. Bugün gördük ki su altında çok daha az malzeme var. Değirmendereliler bu konuda çok duyarlı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA