Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 14:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizde yüzen genç kızın bacağına yorgun mermi isabet etti
[Fotograf: İHA]
Rize'nin Pazar ilçesinde girdiği denizde bacağına yorgun mermi isabet eden genç kız yaralandı.
Hamidiye Mahallesi'nde sahilinde denize giren 19 yaşındaki Ece İ., yüzerken bacağında acı ve kan hissetti.
Ailesinin Kaçkar Devlet Hastanesi'ne getirdiği genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada yapılan tetkiklerde, Ece İ'nin bacağına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Rize
Son Haberler
- 14:25
- 14:22
- 14:30
- 14:20
- 14:31
Sıradaki Haber
Toprak altından kurtarılan köpek ve 7 yavrusu koruma altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz