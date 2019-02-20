İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), sis nedeniyle bugün akşam saatlerinde yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
19.45 Yalova-Yenikapı
19.45 Yenikapı-Yalova
19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
20.00 Yalova-Pendik
20.00 Pendik-Yalova
21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
21.00 Topçular-Ambarlı
Transit gemi geçişleri askıya alındı
Sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişleri saat 18.00 itibarıyla askıya alındı. Marmara Denizi'nde gemiler Yenikapı açıklarında bekletilirken, Karadeniz'de ise Kumköy açıklarında demirledi.
Vapur seferleri de iptal oldu
Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
Deniz seferlerdeki iptaller toplu taşımada yoğunluğa neden oldu. Metrobüs ve Marmaray'da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak: TRT Haber, DHA