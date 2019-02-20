Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesinden, meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Bakanlık açıklamasında, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 askerin yaralandığı duyuruldu.
Ayrıca, kazada yaralanan askerlerin, süratle hastaneye tahliye edildiği ve tedavilerine başlandığı açıklandı.
Kaza hakkında inceleme başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar ve Şahin'den bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazayla ilgili, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı.
Kaynak: AA