Kış tüm yurtta etkisini gösterirken, fırtına da deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şu şekilde:

12:00 - 15:00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

07:45 - 10:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

09:50 - 11:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO'dan sefer iptali

Öte yandan, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) de seferlerini iptal etti:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Kaynak: TRT Haber