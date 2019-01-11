Kış tüm yurtta etkisini gösterirken, fırtına da deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şu şekilde:
12:00 - 15:00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
07:45 - 10:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
09:50 - 11:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
BUDO'dan sefer iptali
Öte yandan, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) de seferlerini iptal etti:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Kaynak: TRT Haber