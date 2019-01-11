Bolu'da İhsaniye Mahallesi Ferda Kıbrıslıoğlu'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sirenlerle evdekileri uyandırmaya çalıştılar

Bölgede devriye gezen polis ekipleri yangını fark ederek olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilmesini isterken bu arada da araçlarının sirenlerini çalıp evde yaşayan vatandaşları uyandırmaya çalıştı.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmasına başladı. Bu esnada bölgeye sevk edilen polis ve zabıta ekipleri, binanın çökme tehlikesine karşı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, bina kullanılamaz hale geldi.

Yanan evden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Ferda, Nurten, Sevim ve Can Cem Kıbrıslıoğlu sağlık ekiplerince ayakta muayene edildi.

Polis ekiplerine yangının nasıl çıktığını anlatan hane sakinleri, yangının çıktığı esnada uyumaya hazırlandıklarını ifade ederek yangının çamaşır kurutma makinesinden çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA