Deniz taşkını Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı aksattı

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolun bir bölümünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Denizin yola taşıdığı moloz ve kaya parçalarının temizlenmesi için çalışma başlattığı belirtildi. Akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Giresun’un Tirebolu ilçesi Karademir köyü sahilinde deniz yola taştı.

Denizin yola taşıdığı moloz ve su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekiplerinin önlem amacıyla Görele’den Giresun İstikametine ulaşıma kapattığı yolda Karayolları ekiplerinin de yoldaki molozları temizleme çalışmaları başlattığı belirtildi.