Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 21:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deniz seviyesi yükseltisi uyarısı kaldırıldı
AFAD, Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarının, değerlendirmeler sonucunda kaldırıldığını açıkladı.
Mersin ve Antalya valiliklerinden yapılan açıklamada, Hatay'da meydana gelen depremler sonrası deniz seviyesinde yükselme tehlikesine karşı vatandaşların deniz kıyısından uzak durması istendi.
Bir süre sonra AFAD tedbir amaçlı verilen uyarının kaldırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır." denildi.
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