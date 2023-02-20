Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 18:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 28 oldu
Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükseldi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 66 şüpheliden 61'i gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla, 9'u ise savcılık soruşturmalarının ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki bir kişinin işlemleri ise sürüyor.
Kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 40 şüpheli gözaltına alınmış, 13 zanlı da tutuklanmıştı.
Etiketler: Deprem Doğal Afet Malatya
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