Adana'nın Sarıçam ilçesinde, iddiaya göre, bir vatandaş polisi arayarak boş arazideki tepede birkaç kişinin kazı yaptığı ihbarında bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Daha sonra vatandaş tepeye doğru gitti. Kazı yapanlar vatandaşı görünce alandan kaçtı.

Tepenin birçok yeri kazıldı

Bir süre sonra olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri gitti.

Polis tepeye çıktığında iki noktanın açılarak içinin mağara gibi oyulduğunu fark etti. Ayrıca tepenin birçok yerinin kazıldığını tespit etti.

[Fotoğraf: İHA]

Polis kazılan noktalardan birine girdiğinde mağara gibi açılan yerin iç tarafında da aşağı doğru kazıldığı ve merdiven ile aşağıya inildiğini gördü. Burada yaptığı çalışmada birinin üzerinde kral tacı olan 26 parça eski para ele geçiren ekipler, zanlıların tepede kral ve ailesinin mezarı olduğu rivayeti üzerine kazı yaptığını öğrendi.

Ayrıca, tepe üzerinde kayaların üzerindeki çukurların her birinin de bir mezarı temsil ettiği buradan yola çıkarak define avcılarının kazı yaptığı öne sürüldü.

Polis kazı yapılan alanı koruma altına alırken, müze görevlilerinin alanda inceleme yapacağı öğrenildi.