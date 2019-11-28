Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son zamanlarda gerekli izinler alınmış olsa bile define aramaları sırasında topoğrafyayı bozacak şekilde ekosisteme müdahalede bulunulduğunu, göl, dere, orman gibi alanların tahrip edildiğini belirledi.

Bu nedenle "Define Arama Projeleri"nin Çevresel Etki Değerlendirmesi'ne (ÇED) dahil edilmesinin gerekliliği ortaya çıktı.

Bu kapsamda, Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Define Yönetmeliği'nin 7'nci maddesine ekleme yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme uyarınca, define aramak isteyenler artık müracaat dilekçelerinin ekinde ÇED belgesini de sunacak.

Kaynak: AA