Definecilere Çevresel Etki Değerlendirmesi belgesi zorunluluğu28 Kasım 2019 Perşembe 10:47 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 10:53
Define aramak isteyenlerin müracaat dilekçelerinin ekinde artık Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) belgesinin de yer alması gerekiyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son zamanlarda gerekli izinler alınmış olsa bile define aramaları sırasında topoğrafyayı bozacak şekilde ekosisteme müdahalede bulunulduğunu, göl, dere, orman gibi alanların tahrip edildiğini belirledi.
Bu nedenle "Define Arama Projeleri"nin Çevresel Etki Değerlendirmesi'ne (ÇED) dahil edilmesinin gerekliliği ortaya çıktı.
Bu kapsamda, Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Define Yönetmeliği'nin 7'nci maddesine ekleme yapıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme uyarınca, define aramak isteyenler artık müracaat dilekçelerinin ekinde ÇED belgesini de sunacak.
Kaynak: AA